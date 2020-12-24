***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.12.2020 15:45
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894764
BIST
17:001.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,27
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
17:007,5725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0680
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
17:009,2392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0910
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
17:00456,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,77
|Açılış
|: 456,27
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BRSAN
|33,66
|305.807.726
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.347.274
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.147.405.864
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,37
|822.571.865
|% -9,65
|
|NIBAS
|65,00
|18.736.578
|% -7,14
|
|PEKGY
|2,89
|752.878.031
|% -6,77
|
|GEDZA
|28,36
|43.370.137
|% -6,22
|
|GARAN
|10,04
|3.113.540.979
|% 0,80
|
|THYAO
|12,84
|1.628.729.593
|% 3,05
|
|PETKM
|5,16
|1.524.234.012
|% 2,18
|
|IPEKE
|13,76
|1.487.199.143
|% 8,77
|
|ECILC
|7,85
|1.288.663.293
|% 7,83
|
|SKBNK
|1,54
|1.018.733.896
|% -2,53
|
|GARAN
|10,04
|3.113.540.979
|% 0,80
|
|PETKM
|5,16
|1.524.234.012
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,07
|860.985.337
|% 0,66
|
|PEKGY
|2,89
|752.878.031
|% -6,77
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5688
|7,5725
|% -0,89
|
|Euro
|9,2295
|9,2392
|% -0,98
|
|Sterlin
|10,2626
|10,3141
|% -0,27
|
|Frank
|8,4760
|8,5270
|% -1,11
|
|Riyal
|2,0123
|2,0223
|% -0,88
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|1,79
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,89
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.011
|3.087
|-17,64
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-8,53
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|50,87
|50,87
|-0,37
|