***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:33
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904667
BIST
16:301.495
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -41,48
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:307,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4109
En Düşük
7,3418
16:308,9613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0230
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:30438,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,00
|Açılış
|: 438,12
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:28
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|20.330.130
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.831.771
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.187.154
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|4.961.436
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.802.733
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.670.689.263
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,44
|1.477.332.997
|% -3,94
|
|GARAN
|9,25
|1.320.349.348
|% -2,84
|
|KRDMD
|6,80
|1.080.852.669
|% -1,45
|
|KOZAL
|115,90
|959.614.002
|% -4,21
|
|EKGYO
|2,44
|1.477.332.997
|% -3,94
|
|ODAS
|3,99
|1.670.689.263
|% 1,01
|
|TSKB
|1,85
|681.725.755
|% -4,15
|
|SKBNK
|1,48
|423.313.444
|% -1,33
|
|IHLGM
|1,43
|335.988.058
|% -5,92
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3931
|7,3963
|% 0,71
|
|Euro
|8,9537
|8,9570
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,1016
|10,1522
|% 0,42
|
|Frank
|8,2926
|8,3425
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9656
|1,9754
|% 0,70
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,16
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.893
|2.937
|-17,00
|
|Tam
|2.878
|2.951
|-20,46
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-9,89
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,95
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,60
|55,60
|-0,04
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:43EMKEL
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 5.16 lira fiyatla işlem gören hissede 802, 912 adet işlem
-
16:42DYOBY
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 12.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 319, 428 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 45 kaybederek (% -2.29 ) 1, 599
-
16:41XU100
Endeks 1, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 69 altında . İşlem hacmi 26, 384.00 milyon TL de
-
16:41ESCOM
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 900, 803 adet işlem