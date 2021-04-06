***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 14:50
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923797
BIST
17:461.427
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,44
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:468,1561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0540
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:469,6613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0701
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6652
En Düşük
9,5657
17:46456,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,42
|Açılış
|: 455,72
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:46
|SARKY
|15,29
|125.738.711
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|212.766
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|75.489.856
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|493.061
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.538.878
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.432.065
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.284.292
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.409.188
|% 9,90
|
|FENER
|38,36
|1.107.145.831
|% 1,59
|
|GUBRF
|77,75
|1.046.659.097
|% -0,26
|
|GARAN
|6,86
|1.016.621.069
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,93
|941.858.337
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|941.858.337
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|222.489.011
|% -0,72
|
|GARAN
|6,86
|1.016.621.069
|% -0,58
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.409.188
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|290.987.634
|% -2,23
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1431
|8,1561
|% 0,67
|
|Euro
|9,6548
|9,6613
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,2422
|11,2986
|% 0,14
|
|Frank
|8,6849
|8,7372
|% 0,82
|
|Riyal
|2,1642
|2,1751
|% 0,54
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|14,37
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,84
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,09
|
|B. Petrol
|63,83
|63,83
|1,68
|
Seans Raporu
17:46
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