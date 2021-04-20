***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:18
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929395
BIST
10:131.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.384
En Düşük
1.376
10:138,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:139,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:13461,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 461,02
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:13
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|7.293.978
|% 9,92
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|FRIGO
|42,00
|5.782.821
|% 6,38
|
|ORGE
|11,67
|7.224.809
|% 5,90
|
|PEKGY
|1,46
|33.006.993
|% -9,88
|
|YAPRK
|100,70
|336.788
|% -8,43
|
|SAYAS
|21,60
|1.191.198
|% -8,40
|
|ANELE
|5,09
|9.476.743
|% -7,29
|
|RODRG
|17,25
|31.085
|% -6,76
|
|GARAN
|7,10
|122.303.804
|% 1,43
|
|PETKM
|6,57
|107.334.602
|% -0,61
|
|EREGL
|18,10
|87.943.873
|% -0,33
|
|SISE
|7,28
|66.178.238
|% 0,14
|
|THYAO
|11,48
|49.834.925
|% -1,03
|
|PEKGY
|1,46
|33.006.993
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|26.728.090
|% 0,78
|
|GARAN
|7,10
|122.303.804
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,11
|36.170.190
|% 1,44
|
|PETKM
|6,57
|107.334.602
|% -0,61
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1055
|8,1088
|% 0,25
|
|Euro
|9,7830
|9,7893
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,3213
|11,3780
|% 0,41
|
|Frank
|8,8288
|8,8820
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1559
|2,1667
|% 0,30
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,37
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,75
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|67,62
|67,62
|0,57
|