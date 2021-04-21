***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:17
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930099
BIST
17:441.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -35,54
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
17:448,1866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0794
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
17:449,8663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0974
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
17:44472,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 8,34
|Açılış
|: 472,09
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler17:44
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.915.928
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|14.318.735
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.610.477
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.333.966
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|11.752.013
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.609.974
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|EREGL
|17,94
|1.276.402.402
|% -1,59
|
|PETKM
|6,36
|1.101.913.962
|% -3,20
|
|GARAN
|7,00
|1.061.159.611
|% -1,27
|
|KRDMD
|6,95
|637.940.570
|% -3,47
|
|THYAO
|10,91
|559.341.760
|% -2,24
|
|YKBNK
|2,06
|421.182.830
|% -2,83
|
|PETKM
|6,36
|1.101.913.962
|% -3,20
|
|GARAN
|7,00
|1.061.159.611
|% -1,27
|
|EKGYO
|1,80
|254.640.177
|% -2,17
|
|TSKB
|1,21
|132.268.794
|% -3,97
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1808
|8,1866
|% 0,98
|
|Euro
|9,8586
|9,8663
|% 1,00
|
|Sterlin
|11,3659
|11,4229
|% 0,85
|
|Frank
|8,8749
|8,9284
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1752
|2,1861
|% 0,90
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|12,86
|
|Altın Gr.
|471
|471
|7,64
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,19
|
|B. Petrol
|65,83
|65,83
|-0,74
|