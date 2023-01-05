***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2023 16:31
***EGGUB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGGUB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094181
BIST
16:165.334
En Yüksek
|Değişim
|: -3,43%
|| -189,69
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
16:1618,7775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0351
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
16:1619,8891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0029
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8614
16:161.112,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.112,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,10
BIST En Aktif Hisseler16:16
|DOGUB
|11,00
|57.890.739
|% 10,00
|
|BFREN
|5.753,80
|195.954.389
|% 10,00
|
|DYOBY
|32,12
|249.300.349
|% 10,00
|
|CEOEM
|24,06
|61.444.058
|% 9,86
|
|SNKRN
|27,96
|4.604.611
|% 9,82
|
|GESAN
|207,10
|642.369.469
|% -10,00
|
|ULUSE
|202,50
|26.503.658
|% -10,00
|
|ULUFA
|7,47
|31.625.686
|% -10,00
|
|GLRYH
|10,82
|129.257.811
|% -9,98
|
|BRKVY
|26,20
|36.650.413
|% -9,97
|
|EREGL
|41,64
|18.600.213.742
|% -2,98
|
|THYAO
|141,50
|9.536.818.407
|% -2,08
|
|KRDMD
|18,93
|7.341.068.881
|% -4,35
|
|ASELS
|61,95
|5.554.967.318
|% -4,91
|
|AKBNK
|18,99
|4.009.486.703
|% -3,36
|
|EREGL
|41,64
|18.600.213.742
|% -2,98
|
|KRDMD
|18,93
|7.341.068.881
|% -4,35
|
|EKGYO
|9,09
|3.509.145.093
|% -3,50
|
|YKBNK
|11,11
|2.612.258.785
|% -4,55
|
|AKBNK
|18,99
|4.009.486.703
|% -3,36
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7689
|18,7775
|% 0,19
|
|Euro
|19,8734
|19,8891
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,4698
|22,5824
|% -0,28
|
|Frank
|20,1355
|20,2568
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9785
|5,0035
|% 0,19
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-10,22
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.632
|-12,00
|
|Tam
|7.557
|7.616
|-10,00
|
|Yarım
|3.659
|3.723
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.861
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|1,52
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31MARKA
Yüzde -8.12 oranında düşüşle 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 625, 176 adet işlem
-
16:30BMSTL
Yüzde -7.34 oranında düşüşle 44.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 800, 791 adet işlem
-
16:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -206, 46 kaybederek (% -3.45 ) 5, 782
-
16:29XU100
Endeks 5, 321 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 67 altında . İşlem hacmi 108, 856.00 milyon TL de
-
16:29MNDRS
Yüzde -7.62 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 323, 244 adet işlem