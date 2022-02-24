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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

24.02.2022 18:29
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

1 Ocak - 31 Aralık 2021 dönemine ait Yönetim Faaliyet Raporumuz ekte sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004178


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 2,66 883.900.720 % 9,92  
ULUUN 6,46 212.334.129 % 3,86  
DAGHL 14,00 7.214.089 % 3,70  
VANGD 4,31 35.999.631 % 0,94  
PETUN 19,14 70.447.424 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,0262 14,0448 % 1,65  
Euro 15,7273 15,8603 % 1,29  
Sterlin 18,7485 18,8425 % 0,49  
Frank 15,1339 15,2251 % 0,98  
Riyal 3,7440 3,7627 % 1,97  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.924 1.924 14,60  
Altın Gr. 875 875 26,81  
Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 0,18  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 0,34  
B. Petrol 100 100 6,20  
Seans Raporu 18:05
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