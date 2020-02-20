***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -544.391 4.115.442 2.432.733 54.290.958 31.119.827 170.638.072 170.638.072Transferler950.000 30.169.827 -31.119.827 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)232.248 28.426.630 28.658.878 28.658.878Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-343.478 -343.478 -343.478Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler148.383 148.383 148.383Transferler1.150.000 27.276.630 -28.426.630 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-310.173 45.309.370 44.999.197 44.999.197Kar Payları-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-343.478 -343.478 -343.478Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.352.084 25.130.238Dönem Karı (Zararı)45.309.370 28.426.630Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)45.309.370 28.426.630Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-20.452.560 21.960.856Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 10.968.965 7.770.995Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.330.701 1.514.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.506.699 1.740.649Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -218.394 -81.443Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9,15 42.396 -144.568Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.838.914 4.891.100Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -2.231.018 -518.356Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 12.243.281 4.974.759Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri826.651 434.697Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 5.936.973 8.417.623Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler3 -49.076.826Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-451.287 -633.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.308.935 -18.866.479Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 796.520 474.964İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)81.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)715.058 474.964Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.836 21.205İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.836 21.205Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -10.150.189 -85.587.238Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 555.150 -15.419.014Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.224.710 82.279.362İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -11.224.710 82.279.362Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 812.160 157.358Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler145.548 61.799İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 145.548 61.799Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 2.712.893 -480.327İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-958.143 -374.588Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -2.063.143 -774.588Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18 1.105.000 400.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.547.875 31.521.007Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -722.032 -790.661Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -18.177.927 -5.600.108YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.472.817 -9.072.881Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri187.291 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 187.291 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.684.124 -9.072.881Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.684.124 -9.072.881Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 19.969.650FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.538.756 -22.946.132Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri563.147.335 124.457.500Kredilerden Nakit Girişleri8 563.147.335 124.457.500Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-509.570.720 -132.887.177Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -509.570.720 -132.887.177Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.025.596Ödenen Temettüler-12.000.000 -10.000.000Ödenen Faiz24 -12.243.281 -5.034.811Alınan Faiz24 2.231.018 518.356YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.659.489 -6.888.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.659.489 -6.888.775DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.742.391 10.631.166DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.401.880 3.742.391Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 33.401.880 3.742.391Ticari Alacaklar21.058.645 6.108.449İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 81.462 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 20.977.183 6.108.449Diğer Alacaklar10 286.919 117.954İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 286.919 117.954Stoklar11 142.085.050 132.725.588Peşin Ödenmiş Giderler12 1.785.273 1.515.700Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 6.363.489 7.213Diğer Dönen Varlıklar18 6.187.110 2.420.606İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 6.187.110 2.420.606ARA TOPLAM211.168.366 146.637.901TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR211.168.366 146.637.901DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24.430 24.430Diğer Finansal Yatırımlar7 24.430 24.430Maddi Duran Varlıklar13 258.589.986 195.883.844Arazi ve Arsalar67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri83.384.245 85.518.241Binalar25.595.550 25.644.263Tesis, Makine ve Cihazlar72.051.740 10.848.954Taşıtlar2.371.505 3.509.089Mobilya ve Demirbaşlar2.432.086 2.381.665Özel Maliyetler3.694.321 0Yapılmakta Olan Yatırımlar416.000 492.355Diğer Maddi Duran Varlıklar1.155.262Kullanım Hakkı Varlıkları1.873.111 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.895.574 57.756Şerefiye14 79.518.119 0Lisanslar377.455 57.756Peşin Ödenmiş Giderler12 2.424.813 15.542.099İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.424.813 15.542.099Ertelenmiş Vergi Varlığı25 941.649 626.314Diğer Duran Varlıklar18 3.600.000 4.705.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar3.600.000 4.705.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR347.349.563 216.839.443TOPLAM VARLIKLAR558.517.929 363.477.344KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 140.568.023 37.139.915İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 140.568.023 37.139.915Banka Kredileri140.535.780 37.139.915Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar32.243Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 3.361.759 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.361.759Banka Kredileri8 1.153.535Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.208.224Ticari Borçlar118.757.969 123.682.109İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 1.041.989 552.167İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 117.715.980 123.129.942Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.250.441 1.858.017Diğer Borçlar14.965.033 963.229İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 40.592 40.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 14.924.441 922.637Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.939.186 226.293İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.939.186 226.293Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 5.639.036Kısa Vadeli Karşılıklar8.381.968 228.058Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 1.229.120 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 7.152.848 228.058ARA TOPLAM292.224.379 169.736.657TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER292.224.379 169.736.657UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.868.624İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 1.868.624Banka Kredileri8 648.979Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 1.219.645Diğer Borçlar10 33.627.205 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 33.627.205 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.040.147 4.787.215Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 9.040.147 4.787.215TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.535.976 4.787.215TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER336.760.355 174.523.872ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar221.757.574 188.953.472Ödenmiş Sermaye19 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-622.316 -312.143Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-622.316 -312.143Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -622.316 -312.143Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.215.442 5.065.442Yasal Yedekler19 6.215.442 5.065.442Diğer Yedekler1.745.777 2.089.255Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları89.885.798 74.460.785Net Dönem Karı veya Zararı45.309.370 28.426.630TOPLAM ÖZKAYNAKLAR221.757.574 188.953.472TOPLAM KAYNAKLAR558.517.929 363.477.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 570.216.363 391.735.631Satışların Maliyeti20 -446.052.992 -273.441.123TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)124.163.371 118.294.508BRÜT KAR (ZARAR)124.163.371 118.294.508Genel Yönetim Giderleri21 -24.988.378 -19.987.172Pazarlama Giderleri21 -16.649.160 -11.911.214Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 20.250.832 41.336.126Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -34.067.182 -80.172.194ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)68.709.483 47.560.054FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)68.709.483 47.560.054Finansman Gelirleri24 5.049.216 19.448.232Finansman Giderleri24 -22.512.356 -30.164.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)51.246.343 36.844.253Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.936.973 -8.417.623Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -6.194.303 -8.625.008Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 257.330 207.385SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.309.370 28.426.630DÖNEM KARI (ZARARI)45.309.370 28.426.630Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları45.309.370 28.426.630Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 26 0,04530000 0,02840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-310.173 232.248Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -368.178 290.310Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 58.005 -58.062Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-310.173 232.248TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)44.999.197 28.658.878Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.999.197 28.658.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820572BIST