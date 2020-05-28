***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler135.067 135.067 135.067Transferler28.426.630 -28.426.630 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)181.027 8.234.861 8.415.888 8.415.888Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-85.870 -85.870 -85.870Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -131.116 5.065.442 2.003.385 103.022.482 8.234.861 197.418.557 197.418.557Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler45.309.370 -45.309.370 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)821.270 29.498.329 30.319.599 30.319.599Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-85.869 -85.869 -85.869Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 198.954 6.215.442 1.659.908 135.195.168 29.498.329 251.991.304 251.991.304Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI122.728.956 54.824.354Dönem Karı (Zararı)29.498.329 8.234.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.116.527 11.371.932Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 4.283.713 2.590.705Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.558.819 -314.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-140.409 449.578Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.699.228 -763.669Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.807.997 6.459.611Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 3.087 -2.322Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 -3.189.203 5.297.741Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.378.119 1.164.192Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -5.697.792 2.139.928Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.779.784 495.779İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler91.402.776 40.988.907Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.963.504 -24.801.566İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 80.801İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -10.044.305 -24.801.566Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.561.237 -115.710İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -4.561.237 -115.710Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 22.635.528 23.824.364Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -31.009.177 11.932.780Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler109.853.421 13.442.806İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.303.554 2.281.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 106.549.867 11.161.385Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.662.201 -1.033.908Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.921.711 -1.467.915İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.921.711 -1.467.915Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 1.188.235 19.208.056Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları123.017.632 60.595.700Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-288.676 -132.310Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 0 -5.639.036YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.501.076 -18.071.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri73.300Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 73.300Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.574.376 -18.071.636Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -10.574.376 -18.071.636FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.663.065 -12.023.696Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri52.130.523 196.239.110Kredilerden Nakit Girişleri12 52.130.523 196.239.110Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-49.200.000 -202.825.989Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -49.200.000 -202.825.989Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-453.574 -213.000Ödenen Faiz18 3.189.203 -5.226.139Alınan Faiz18 -3.087 2.322YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)117.890.945 24.729.022NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)117.890.945 24.729.022DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.401.880 3.742.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ151.292.825 28.471.413Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 151.292.825 33.401.880Ticari Alacaklar30.777.511 21.058.645İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 661 81.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 30.776.850 20.977.183Diğer Alacaklar374.786 286.919İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar374.786 286.919Stoklar8 118.984.403 142.085.050Peşin Ödenmiş Giderler9 8.350.208 1.785.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.228.057 6.363.489Diğer Dönen Varlıklar10.660.480 6.187.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 10.660.480 6.187.110ARA TOPLAM324.668.270 211.168.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR324.668.270 211.168.366DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24.430 24.430Diğer Finansal Yatırımlar5 24.430 24.430Maddi Duran Varlıklar10 265.681.509 258.589.986Arazi ve Arsalar67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri87.924.259 83.384.245Binalar25.379.829 25.595.550Tesis, Makine ve Cihazlar72.236.854 72.051.740Taşıtlar2.020.184 2.371.505Mobilya ve Demirbaşlar2.287.678 2.432.086Özel Maliyetler3.466.380 3.694.321Yapılmakta Olan Yatırımlar3.628.841 416.000Diğer Maddi Duran Varlıklar1.248.207 1.155.262Kullanım Hakkı Varlıkları1.095.885 1.873.111Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.805.582 79.895.574Şerefiye79.518.119 79.518.119Lisanslar287.463 377.455Peşin Ödenmiş Giderler26.869.055 2.424.813İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26.869.055 2.424.813Ertelenmiş Vergi Varlığı13 9.530.014 941.649Diğer Duran Varlıklar3.600.000 3.600.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 3.600.000 3.600.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR386.606.475 347.349.563TOPLAM VARLIKLAR711.274.745 558.517.929KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar146.354.701 140.568.023İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar146.354.701 140.568.023Banka Kredileri12 146.301.617 140.535.780Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 53.084 32.243Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.219.449 3.361.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.219.449 3.361.759Banka Kredileri12 1.153.535 1.153.535Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.065.914 2.208.224Ticari Borçlar229.279.752 118.757.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.345.543 1.041.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 224.934.209 117.715.980Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.588.240 3.250.441Diğer Borçlar16.431.944 14.965.033İlişkili Taraflara Diğer Borçlar40.592 40.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.391.352 14.924.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.127.421 2.939.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 4.127.421 2.939.186Kısa Vadeli Karşılıklar11.159.657 8.381.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.307.581 1.229.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.852.076 7.152.848ARA TOPLAM412.161.164 292.224.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER412.161.164 292.224.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.557.360 1.868.624İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.557.360 1.868.624Banka Kredileri12 648.979 648.979Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 908.381 1.219.645Diğer Borçlar37.082.005 33.627.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar37.082.005 33.627.205Uzun Vadeli Karşılıklar8.482.912 9.040.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.482.912 9.040.147TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.122.277 44.535.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER459.283.441 336.760.355ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar251.991.304 221.757.574Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)198.954 -622.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)198.954 -622.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)198.954 -622.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.215.442 6.215.442Yasal Yedekler6.215.442 6.215.442Diğer Yedekler1.659.908 1.745.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.195.168 89.885.798Net Dönem Karı veya Zararı29.498.329 45.309.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR251.991.304 221.757.574TOPLAM KAYNAKLAR711.274.745 558.517.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 264.983.597 194.009.913Satışların Maliyeti17 -209.223.102 -158.786.967TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.760.495 35.222.946BRÜT KAR (ZARAR)55.760.495 35.222.946Genel Yönetim Giderleri16 -9.760.728 -4.482.845Pazarlama Giderleri16 -7.286.414 -5.889.220Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 5.642.538 2.453.059Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -19.861.039 -9.606.079ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)24.494.852 17.697.861FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.494.852 17.697.861Finansman Gelirleri18 7.735.377 749.169Finansman Giderleri18 -9.151.584 -8.072.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)23.078.645 10.374.789Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.419.684 -2.139.928Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -2.118.992 -2.256.668Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 8.538.676 116.740SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.498.329 8.234.861DÖNEM KARI (ZARARI)29.498.329 8.234.861Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.498.329 8.234.861Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,02950000 0,00800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar821.270 181.027Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)771.581 226.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler49.689 -45.257Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi49.689 -45.257Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)821.270 181.027TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.319.599 8.415.888Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları30.319.599 8.415.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847405BIST