***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -312.143 5.065.442 2.089.255 74.460.785 28.426.630 188.953.472 188.953.472Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler148.383 148.383 148.383Transferler1.150.000 27.276.630 -28.426.630Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-310.173 45.309.370 44.999.197 44.999.197Kar Payları-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-343.478 -343.478 -343.478Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Transferler1.950.000 43.359.370 -45.309.370 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.346.813 102.201.998 103.548.811 103.548.811Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-343.478 -343.478 -343.478Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI142.061.559 -11.352.084Dönem Karı (Zararı)102.201.998 45.309.370Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)102.201.998 45.309.370Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler63.979.080 -20.452.560Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 19.985.024 10.968.965Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler873.150 1.330.701Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.151.263 1.506.699Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -18.089 -218.394Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.260.024 42.396Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.854.295 10.838.914Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.778.428 -2.231.018Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 20.591.008 12.243.281Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri41.715 826.651Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 9.874.092 5.936.973Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler3 -49.076.826Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler15.392.519 -451.287İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-15.222.651 -17.308.935Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.954.025 796.520İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)81.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.954.025 715.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10 -391.341 1.836İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -391.341 1.836Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 73.693.178 -10.150.189Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -40.669.161 555.150Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.975.101 -11.224.710İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 -58.975.101 -11.224.710Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 884.321 812.160Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.413.106 145.548İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 19.413.106 145.548Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 -1.443.103 2.712.893İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.780.525 -958.143Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 -2.780.525 -958.143Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları150.958.427 7.547.875Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -671.191 -722.032Vergi İadeleri (Ödemeleri)26 -8.225.677 -18.177.927YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-92.658.009 10.472.817Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -18.294.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.559.251 187.291Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 3.559.251 187.291Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-77.922.677 -9.684.124Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -77.922.677 -9.684.124Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19.969.650FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.002.736 30.538.756Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri275.734.242 563.147.335Kredilerden Nakit Girişleri8 275.734.242 563.147.335Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-212.483.692 -509.570.720Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -212.483.692 -509.570.720Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -435.234 -1.025.596Ödenen Temettüler-20.000.000 -12.000.000Ödenen Faiz25 -20.591.008 -12.243.281Alınan Faiz25 2.778.428 2.231.018YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.406.286 29.659.489NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.406.286 29.659.489DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.401.880 3.742.391DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ107.808.166 33.401.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 107.808.166 33.401.880Ticari Alacaklar25.994.961 21.058.645İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 0 81.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 25.994.961 20.977.183Diğer Alacaklar678.260 286.919İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 678.260 286.919Stoklar11 68.350.157 142.085.050Peşin Ödenmiş Giderler2.837.372 1.785.273İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 2.837.372 1.785.273Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 188.887 6.363.489Diğer Dönen Varlıklar11.217.635 6.187.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 11.217.635 6.187.110ARA TOPLAM217.075.438 211.168.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR217.075.438 211.168.366DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24.430 24.430Diğer Finansal Yatırımlar7 24.430 24.430Maddi Duran Varlıklar13 314.401.402 258.589.986Arazi ve Arsalar13 67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13 89.546.853 83.384.245Binalar13 25.829.660 25.595.550Tesis, Makine ve Cihazlar13 121.505.921 72.051.740Taşıtlar13 723.499 2.371.505Mobilya ve Demirbaşlar13 2.483.708 2.432.086Özel Maliyetler13 3.471.075 3.694.321Yapılmakta Olan Yatırımlar416.422 416.000Diğer Maddi Duran Varlıklar2.934.987 1.155.262Kullanım Hakkı Varlıkları720.018 1.873.111Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.769.387 79.895.574Şerefiye14 79.518.119 79.518.119Lisanslar251.268 377.455Peşin Ödenmiş Giderler12 42.041.875 2.424.813İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler42.041.875 2.424.813Ertelenmi 1.350.000 3.600.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.350.000 3.600.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR441.078.475 347.349.563TOPLAM VARLIKLAR658.153.913 558.517.929KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar212.773.208 140.568.023İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar212.773.208 140.568.023Banka Kredileri8 212.719.131 140.535.780Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 54.077 32.243Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.705.164 3.361.759İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.705.164 3.361.759Banka Kredileri8 665.886 1.153.535Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 2.039.278 2.208.224Ticari Borçlar59.839.224 118.757.969İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 1.574.385 1.041.989İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 58.264.839 117.715.980Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.134.762 3.250.441Diğer Borçlar21.699.782 14.965.033İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 7.233.578 40.592İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 14.466.204 14.924.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.496.083 2.939.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.496.083 2.939.186Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 3.838.027Kısa Vadeli Karşılıklar6.625.951 8.381.968Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 830.158 1.229.120Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 5.795.793 7.152.848ARA TOPLAM313.112.201 292.224.379TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER313.112.201 292.224.379UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar953.357 1.868.624İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar953.357 1.868.624Banka Kredileri648.979Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 953.357 1.219.645Diğer Borçlar29.724.091 33.627.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 29.724.091 33.627.205Uzun Vadeli Karşılıklar9.235.664 9.040.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 9.235.664 9.040.147Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 165.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.078.805 44.535.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER353.191.006 336.760.355ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar304.962.907 221.757.574Ödenmiş Sermaye19 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)724.497 -622.316Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)724.497 -622.316Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 724.497 -622.316Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.165.442 6.215.442Yasal Yedekler19 8.165.442 6.215.442Diğer Yedekler1.402.299 1.745.777Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları113.245.168 89.885.798Net Dönem Karı veya Zararı102.201.998 45.309.370TOPLAM ÖZKAYNAKLAR304.962.907 221.757.574TOPLAM KAYNAKLAR658.153.913 558.517.929Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 735.304.836 570.216.363Satışların Maliyeti20 -526.280.489 -446.052.992TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)209.024.347 124.163.371BRÜT KAR (ZARAR)209.024.347 124.163.371Genel Yönetim Giderleri21 -51.679.915 -24.988.378Pazarlama Giderleri21 -17.528.226 -16.649.160Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 25.337.764 20.250.832Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -37.361.252 -32.468.345ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)127.792.718 70.308.320Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.986.086Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -13.301.797 -1.598.837FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)117.477.007 68.709.483Finansman Gelirleri25 38.463.345 5.049.216Finansman Giderleri25 -43.864.262 -22.512.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)112.076.090 51.246.343Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.874.092 -5.936.973Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -11.874.817 -6.194.303Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 2.000.725 257.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)102.201.998 45.309.370DÖNEM KARI (ZARARI)102.201.998 45.309.370Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları102.201.998 45.309.370Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 0,10220000 0,04530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.346.813 -310.173Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 1.683.517 -368.178Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-336.704 58.005Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-336.704 58.005Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.346.813 -310.173TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)103.548.811 44.999.197Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları103.548.811 44.999.197http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912992BIST