***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Transferler45.309.370 -45.309.370 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.113.416 50.913.978 52.027.394 52.027.394Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-171.739 -171.739 -171.739Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 491.100 6.215.442 1.574.038 135.195.168 50.913.978 273.613.229 273.613.229Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907Transferler2.450.000 99.751.998 -102.201.998 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-264.332 75.764.383 75.500.051 75.500.051Kar Payları-25.000.000 -25.000.000 -25.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)667.051 -838.790 -171.739 -171.739Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 460.165 10.615.442 2.069.350 187.158.376 75.764.383 355.291.219 355.291.219Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI115.765.670 147.346.379Dönem Karı (Zararı)75.764.383 50.913.978Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)75.764.383 50.913.978Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler52.879.333 22.192.844Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11.904.409 9.323.673Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.256.353 -1.096.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.639.951 639.425Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.383.598 -1.735.492Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.840.754 7.773.787Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.142.743 -1.462.810Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 9.853.332 8.981.062Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri130.165 255.535Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 23.215.662 -177.999Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler7.662.155 6.369.450İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.075.546 74.586.318Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.591.402 -5.448.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -435.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -30.156.078 -5.448.436Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-185.097 -6.479.245İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-185.097 -6.479.245Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 23.259.320 68.725.123Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -56.203.002 -19.997.845Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler72.905.001 34.803.221İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 2.516.123 5.821.709İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 70.388.878 28.981.512Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.812.222 -336.517Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.651.121 5.972.042İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.651.121 5.972.042Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 202.977 -2.652.025Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları127.568.170 147.693.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-380.519 -346.761Vergi İadeleri (Ödemeleri)13 -11.421.981YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.131.835 -39.411.479Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-11.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.583 1.057.211Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 8.583 1.057.211Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.129.318 -40.468.690Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.129.318 -40.468.690FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-101.400.013 36.406.548Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri93.810.595 105.538.842Kredilerden Nakit Girişleri12 93.810.595 105.538.842Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-159.298.623 -60.973.186Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -159.298.623 -60.973.186Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.201.396 -640.856Ödenen Temettüler-25.000.000Ödenen Faiz18 -9.853.332 -8.981.062Alınan Faiz18 1.142.743 1.462.810YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.233.822 144.341.448NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.233.822 144.341.448DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ107.808.166 33.401.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ115.041.988 177.743.328Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 115.041.988 107.808.166Ticari Alacaklar56.563.744 25.994.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 435.324İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 56.128.420 25.994.961Diğer Alacaklar1.252.552 678.260İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 300.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar952.552 678.260Stoklar8 45.061.138 68.350.157Peşin Ödenmiş Giderler9.031.857 2.837.372İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 9.031.857 2.837.372Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8.995 188.887Diğer Dönen Varlıklar12.178.440 11.217.635İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 12.178.440 11.217.635ARA TOPLAM239.138.714 217.075.438TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR239.138.714 217.075.438DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar35.530 24.430Diğer Finansal Yatırımlar5 35.530 24.430Maddi Duran Varlıklar10 310.742.213 314.401.402Arazi ve Arsalar10 67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10 87.607.664 89.546.853Binalar10 25.468.490 25.829.660Tesis, Makine ve Cihazlar10 115.384.808 121.505.921Taşıtlar10 812.871 723.499Mobilya ve Demirbaşlar10 2.726.202 2.483.708Özel Maliyetler10 3.569.924 3.471.075Yapılmakta Olan Yatırımlar3.372.801 416.422Diğer Maddi Duran Varlıklar4.310.176 2.934.987Kullanım Hakkı Varlıkları3.901.821 720.018Maddi Olmayan Duran Varlıklar80.011.415 79.769.387Şerefiye79.518.119 79.518.119Lisanslar493.296 251.268Peşin Ödenmiş Giderler9 92.050.392 42.041.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 92.050.392 42.041.875Ertelenmiş Vergi Varlığı13 137.295 2.771.363Diğer Duran Varlıklar1.350.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar11 1.350.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR486.878.666 441.078.475TOPLAM VARLIKLAR726.017.380 658.153.913KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar147.431.701 212.773.208İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar147.431.701 212.773.208Banka Kredileri12 147.378.608 212.719.131Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar12 53.093 54.077Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.786.267 2.705.164İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.786.267 2.705.164Banka Kredileri665.886Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.786.267 2.039.278Ticari Borçlar132.822.072 59.839.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 4.347.575 1.574.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 128.474.497 58.264.839Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.322.540 4.134.762Diğer Borçlar15.529.243 21.699.782İlişkili Taraflara Diğer Borçlar40.592 7.233.578İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.488.651 14.466.204Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.699.060 1.496.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.699.060 1.496.083Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü13 12.958.323 3.838.027Kısa Vadeli Karşılıklar6.005.551 6.625.951Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.593.357 830.158Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.412.194 5.795.793ARA TOPLAM321.554.757 313.112.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER321.554.757 313.112.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.552.123 953.357İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.552.123 953.357Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.552.123 953.357Diğer Borçlar35.589.414 29.724.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar35.589.414 29.724.091Uzun Vadeli Karşılıklar11.029.867 9.235.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.029.867 9.235.664Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü165.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.171.404 40.078.805TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER370.726.161 353.191.006ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar355.291.219 304.962.907Ödenmiş Sermaye14 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)460.165 724.497Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)460.165 724.497Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)460.165 724.497Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.615.442 8.165.442Yasal Yedekler10.615.442 8.165.442Diğer Yedekler2.069.350 1.402.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları187.158.376 113.245.168Net Dönem Karı veya Zararı75.764.383 102.201.998TOPLAM ÖZKAYNAKLAR355.291.219 304.962.907TOPLAM KAYNAKLAR726.017.380 658.153.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 456.820.406 422.527.344 201.268.939 157.543.747Satışların Maliyeti17 -312.602.805 -317.557.489 -129.661.422 -108.334.387TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)144.217.601 104.969.855 71.607.517 49.209.360BRÜT KAR (ZARAR)144.217.601 104.969.855 71.607.517 49.209.360Genel Yönetim Giderleri16 -24.594.612 -20.227.128 -13.057.938 -10.466.400Pazarlama Giderleri16 -9.156.156 -9.955.420 -2.880.460 -2.669.006Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 9.348.215 9.369.116 3.624.497 3.726.578Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -22.695.529 -25.775.608 -7.355.715 -5.914.569ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)97.119.519 58.380.815 51.937.901 33.885.963Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 9.057.236 3.307.046Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 -8.188.200 -1.304.240FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)97.988.555 58.380.815 53.940.707 33.885.963Finansman Gelirleri30.582.206 22.543.924 7.684.412 14.808.547Finansman Giderleri-29.590.716 -30.188.760 -11.410.613 -21.037.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)98.980.045 50.735.979 50.214.506 27.657.334Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.215.662 177.999 -13.682.097 -6.241.685Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -20.713.650 -4.976.868 -13.056.762 -2.857.876Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 -2.502.012 5.154.867 -625.335 -3.383.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)75.764.383 50.913.978 36.532.409 21.415.649DÖNEM KARI (ZARARI)75.764.383 50.913.978 36.532.409 21.415.649Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları75.764.383 50.913.978 36.532.409 21.415.649Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,07580000 0,05090000 0,03650000 0,02140000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-264.332 1.113.416 40.340 292.146Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-297.969 1.223.085 64.985 451.504Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler33.637 -109.669 -24.645 -159.358Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri33.637 -24.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-109.669 -159.358Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-264.332 1.113.416 40.340 292.146TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.500.051 52.027.394 36.572.749 21.707.795Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan P 0Ana Ortaklık Payları75.500.051 52.027.394 36.572.749 21.707.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957733BIST