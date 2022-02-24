***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 -622.316 6.215.442 1.745.777 89.885.798 45.309.370 221.757.574 221.757.574Transferler1.950.000 43.359.370 -45.309.370 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.346.813 102.201.998 103.548.811 103.548.811Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-343.478 -343.478 -343.478Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 67.495.762 1.727.741 724.497 8.165.442 1.402.299 113.245.168 102.201.998 304.962.907 304.962.907Transferler2.450.000 99.751.998 -102.201.998 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.000.000 67.495.762 1.727.741 768.339 10.615.442 1.897.611 187.158.376 117.972.873 397.636.144 397.636.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI268.213.077 142.061.559Dönem Karı (Zararı)117.972.873 102.201.998Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)117.972.873 102.201.998Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler113.149.891 63.979.080Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 26.176.936 19.985.024Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.895.253 873.150Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.835.233 2.151.263Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 750.160 -18.089Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.309.860 -1.260.024Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler11.631.459 17.854.295Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.500.599 -2.778.428Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 13.455.557 20.591.008Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-323.499 41.715Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 42.654.486 9.874.092Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerlar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -1.218.801 -671.191Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -29.490.327 -8.225.677YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-147.373.571 -92.658.009Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları9 -24.050.610 -18.294.583Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-11.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.031.707 3.559.251Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 3.031.707 3.559.251Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-126.343.568 -77.922.677Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -126.343.568 -77.922.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-88.572.054 25.002.736Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri303.496.570 275.734.242Kredilerden Nakit Girişleri7 303.496.570 275.734.242Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-350.621.357 -212.483.692Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -350.621.357 -212.483.692Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.901.910 -435.234Ödenen Temettüler-25.000.000 -20.000.000Ödenen Faiz24 -16.045.956 -20.591.008Alınan Faiz24 1.500.599 2.778.428YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.267.452 74.406.286NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.267.452 74.406.286DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ107.808.166 33.401.880DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ140.075.618 107.808.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 140.075.618 107.808.166Ticari Alacaklar39.397.687 25.994.961İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 256.066 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 39.141.621 25.994.961Diğer Alacaklar9 858.060 678.260İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 858.060 678.260Stoklar10 294.233.532 68.350.157Peşin Ödenmiş Giderler11 2.701.060 2.837.372İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.701.060 2.837.372Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 7.213 188.887Diğer Dönen Varlıklar15.395.859 11.217.635İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 15.395.859 11.217.635ARA TOPLAM492.669.029 217.075.438TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR492.669.029 217.075.438DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar35.530 24.430Diğer Finansal Yatırımlar6 35.530 24.430Maddi Duran Varlıklar412.556.398 314.401.402Arazi ve Arsalar12 67.489.277 67.489.277Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12 85.370.141 89.546.853Binalar12 26.055.120 25.829.660Tesis, Makine ve Cihazlar12 221.399.897 121.505.921Taşıtlar12 1.249.455 723.499Mobilya ve Demirbaşlar12 3.586.900 2.483.708Özel Maliyetler12 3.710.606 3.471.075Yapılmakta Olan Yatırımlar12 -978.203 416.422Diğer Maddi Duran Varlıklar12 4.673.205 2.934.987Kullanım Hakkı Varlıkları12 3.354.033 720.018Maddi Olmayan Duran Varlıklar79.914.767 79.769.387Şerefiye13 79.518.119 79.518.119Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar396.648 251.268Peşin Ödenmiş Giderler7.312.528 42.041.875İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 7.312.528 42.041.875Ertelenmiş Vergi Varlığı25 0 2.771.363Diğer Duran Varlıklar0 1.350.000İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar17 0 1.350.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR503.173.256 441.078.475TOPLAM VARLIKLAR995.842.285 658.153.913KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar163.824.510 212.773.208İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar163.824.510 212.773.208Banka Kredileri7 163.824.510 212.773.208Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.629.154 2.705.164İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.629.154 2.705.164Banka Kredileri7 669.706Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.629.154 2.035.458Ticari Borçlar325.880.778 59.839.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 534.788 1.574.385İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 325.345.990 58.264.839Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 7.130.493 4.134.762Diğer Borçlar26.422.931 21.699.782İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 40.592 7.233.578İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 26.382.339 14.466.204Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.517.834 1.496.083İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 2.517.834 1.496.083Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 8.302.954 3.838.027Kısa Vadeli Karşılıklar1.867.125 830.158Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 1.867.125 830.158Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10.560.311 5.795.793İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 10.560.311 5.795.793ARA TOPLAM549.136.090 313.112.201TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER549.136.090 313.112.201UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.703.719 953.357İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.703.719 953.357Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.703.719 953.357Diğer Borçlar29.362.375 29.724.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 29.362.375 29.724.091Uzun Vadeli Karşılıklar12.081.108 9.235.664Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 12.081.108 9.235.664Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 5.922.849 165.693TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER49.070.051 40.078.805TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER598.206.141 353.191.006ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar397.636.144 304.962.907Ödenmiş Sermaye18 10.000.000 10.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 67.495.762 67.495.762Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.727.741 1.727.741Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)768.339 724.497Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)768.339 724.497Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 768.339 724.497Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10.615.442 8.165.442Yasal Yedekler18 10.615.442 8.165.442Diğer Yedekler1.897.611 1.402.299Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları187.158.376 113.245.168Net Dönem Karı veya Zararı117.972.873 102.201.998TOPLAM ÖZKAYNAKLAR397.636.144 304.962.907TOPLAM KAYNAKLAR995.842.285 658.153.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 829.471.928 735.304.836Satışların Maliyeti19 -529.677.847 -526.280.489TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)299.794.081 209.024.347BRÜT KAR (ZARAR)299.794.081 209.024.347Genel Yönetim Giderleri20 -57.447.470 -51.679.915Pazarlama Giderleri20 -13.059.431 -17.528.226Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 53.547.190 18.513.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -55.147.825 -32.632.974ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)227.686.545 125.696.659Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 10.028.196 9.810.423Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -36.901.947 -18.030.075FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)200.812.794 117.477.007Finansman Gelirleri24 46.285.739 38.463.345Finansman Giderleri24 -86.471.174 -43.864.262SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)160.627.359 112.076.090Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.654.486 -9.874.092Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -34.136.928 -11.874.817Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -8.517.558 2.000.725SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)117.972.873 102.201.998DÖNEM KARI (ZARARI)117.972.873 102.201.998Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları117.972.873 102.201.998Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 0,11800000 0,10220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar43.842 1.346.813Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 54.803 1.683.517Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.961 -336.704Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi25 -10.961 -336.704Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.842 1.346.813TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.016.715 103.548.811Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları118.016.715 103.548.811http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004176BIST