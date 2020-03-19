***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.03.2020 18:19
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 20.02.2020
Genel Kurul Tarihi 19.03.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres 25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI - İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi , 2019 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması , müzakeresi ve tasdiki,
3 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Muharras Üyenin ibra edilmeleri,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nca , Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2020 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
7 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 19.03.2020 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında
1-Şirketimizin 2019 yılı karından brüt %200 , net %170 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 27 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
2-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
3-Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ege Gübre 2019 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Ege Gübre 2019 Genel Kurul Toplantı Zaptı.pdf - Tutanak
EK: 3 2019 kardağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830846
BIST