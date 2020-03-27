***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.02.2020Genel Kurul Tarihi 19.03.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ALİAĞAAdres 25.CADDE NO:2 ÇAKMAKLI - İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi , 2019 yılına ait bilanço ve kar - zarar hesaplarının okunması , müzakeresi ve tasdiki,3 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Muharras Üyenin ibra edilmeleri,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,6 - Şirket Yönetim Kurulu'nca , Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2020 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,7 - 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Çağrı İlanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 19.03.2020 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında1-Şirketimizin 2019 yılı karından brüt %200 , net %170 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerinin 27 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.2-Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.3-Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve SPK mevzuatına göre bağımsız denetim yapmak üzere 1 yıl süre ile denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 24.03.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Ege Gübre 2019 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Ege Gübre 2019 Genel Kurul Toplantı Zaptı.pdf - TutanakEK: 3 2019 kardağıtım tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 19.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832898BIST