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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.08.2022 16:34
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Karar Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Kurul Tarihi 05.08.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ALİAĞA
Adres 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa - İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Şirketimizin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılmasını teminen Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin, SPK'nun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı uygun görüşü ve T.C Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması.
3 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 27 Nisan 2022 Tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul'nda 10.000.000 TL olan ödenmiş sermayeminizin, tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde olmak üzere, esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6.Maddesi'nin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış, hazırlanan bu tadil tasarısı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bugün Genel Kurulumuzda görüşülmüş ve ekte sunduğumuz tadil metni oy çokluğu ile kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.08.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Tadil Tasarisi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
05.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulumuza ait toplantı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.08.2022 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058890


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Cumhuriyet 6.797 6.900 15,00  
Tam 6.818 6.876 -55,00  
Yarım 3.322 3.361 -28,00  
Çeyrek 1.666 1.680 -14,00  
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