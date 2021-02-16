***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteHasan Tahsin Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021AçıklamalarEkte yer alan gelir tablosu 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Hasan Tahsin Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuat'ına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909907BIST