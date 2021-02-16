***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 14:03
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Hasan Tahsin Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2021
Açıklamalar
Ekte yer alan gelir tablosu 4.dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Hasan Tahsin Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuat'ına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909907
BIST
14:051.573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,67
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
14:056,9083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0559
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9025
14:058,4076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0470
|Açılış
|: 8,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
14:05405,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,74
|Açılış
|: 405,51
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler14:05
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.813.097
|% 9,98
|
|IZMDC
|4,86
|67.444.744
|% 9,95
|
|BTCIM
|12,15
|27.662.802
|% 9,95
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PSDTC
|31,30
|28.256.636
|% -5,72
|
|PSDTC
|31,30
|28.256.636
|% -5,72
|
|KOZAL
|150,10
|1.583.323.130
|% 0,94
|
|GUBRF
|79,00
|1.071.446.134
|% 8,00
|
|EKGYO
|2,58
|973.495.118
|% 1,57
|
|SASA
|40,64
|953.530.730
|% 7,34
|
|IPEKE
|17,26
|720.098.611
|% 5,44
|
|SKBNK
|1,57
|696.508.733
|% 5,37
|
|EKGYO
|2,58
|973.495.118
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|250.087.692
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,93
|364.806.369
|% 0,34
|
|PETKM
|5,22
|596.309.843
|% 1,75
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9057
|6,9083
|% -0,80
|
|Euro
|8,4040
|8,4076
|% -0,56
|
|Sterlin
|9,6095
|9,6577
|% -0,46
|
|Frank
|7,7608
|7,8076
|% -0,39
|
|Riyal
|1,8386
|1,8478
|% -0,67
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,09
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.688
|2.756
|-8,82
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,26
|
|Çeyrek
|652
|667
|-2,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,78
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,16
|63,16
|-0,14
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:16DNISI
Yüzde 7.81 oranında artışla 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 394, 675 adet işlem
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14:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, PGSUS, ARCLK
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14:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 48 artarak (% 0.77 ) 1, 380
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14:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, VAKFN, IDEAS, SAYAS, BALAT, UFUK, OSTIM, NUHCM
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14:15
KORDS, CASA, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında