***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 7244 sayılı kanun kapsamında 2019 yılı kâr payı ödemelerimizin taksitler halinde ödenmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gereği Düzeltme yapılmıştır.Karar Tarihi 20.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 TaksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 1. Taksit 1,0500000 105 15 0,8925000 89,25A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 2. Taksit 0,9500000 95 15 0,8075000 80,75A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 TOPLAM 2,0000000 200 15 1,7000000 170B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 1. Taksit 1,0500000 105 15 0,8925000 89,25B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 2. Taksit 0,9500000 95 15 0,8075000 80,75B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 TOPLAM 2,0000000 200 15 1,7000000 170Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 27.07.2020 29.07.2020 28.07.20202. Taksit(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 0 0B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 19 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, tamamı 2019 yılı karından karşılanmak üzere, 27 Temmuz 2020 tarihinde brüt %200 oranında kar dağıtılmasına karar verilmiştir.Ancak 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12.Maddesi ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na kar dağıtım sınırlaması getiren 13.Madde ilave edilerek, 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net karının yalnızca %25' ine kadarının dağıtımına izin verilmiştir.Yapılan bu düzenleme çerçevesinde, genel kurulumuzca dağıtılmasına karar verilen brüt %200 nispetindeki kar payının ,- %105 oranına karşılık gelen brüt 10.500.000 TL'nin 27 Temmuz 2020 tarihinde dağıtılmasına,- %95 oranına karşılık gelen brüt 9.500.000 TL'nin ise kanunda belirtilen sürenin bitiminden sonra dağıtılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2019 kardağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.215.441,36* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 51.246.343 49.448.050,314. Vergiler ( - ) -5.936.973 -6.194.303,275. Net Dönem Kârı 45.309.370 43.253.747,046. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 45.309.370 43.253.747,04Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 500.000* Nakit 500.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 19.500.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.950.00017. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 23.359.37020. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 850.000 0,38 1,7 170B Grubu 16.150.000 0,38 1,7 170TOPLAM 17.000.000 0,38 1,7 170Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim Kurulumuz 2019 yılı net dağıtılabilir karımız üzerinden , ödenmiş sermayemize nispetle brüt %200 , net %170 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852796BIST