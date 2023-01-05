***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.01.2023 21:12
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Sistemine Geçiş ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 05.01.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda,
II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'" hükümleri çerçevesinde Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine, ve kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL olarak belirlenmesine,
Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi'nin alınan bu karara göre tadil edilmesine ve esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için murahhas üye'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094516
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|7.599
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|
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