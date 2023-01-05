***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Sistemine Geçiş ile İlgili Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuz 05.01.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda,II-18.1 sayılı ‘‘Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'" hükümleri çerçevesinde Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine, ve kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL olarak belirlenmesine,Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi'nin alınan bu karara göre tadil edilmesine ve esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve esas sözleşme tadiline ilişkin izin ve onayların alınması kaydıyla bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı gündemine alınmasına ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için murahhas üye'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094516BIST