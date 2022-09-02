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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

02.09.2022 15:34
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş'nin 02.09.2022 tarih ve E-18454353-100.6-11019 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı konusunda açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz  hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine  ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel  Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve  Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin  kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059635


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