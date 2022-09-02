***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.09.2022 15:34
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş'nin 02.09.2022 tarih ve E-18454353-100.6-11019 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı konusunda açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059635
BIST
16:173.216
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 72,90
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.218
En Düşük
3.160
16:1718,2278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0316
|Açılış
|: 18,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
16:1718,2186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1138
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
16:171.001,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,28
|Açılış
|: 1.001,09
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.009,27
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler16:17
|OYYAT
|25,30
|20.071.667
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.971.083
|% 9,99
|
|DYOBY
|21,06
|47.613.261
|% 9,97
|
|HKTM
|23,38
|44.957.779
|% 9,97
|
|AKBNK
|13,03
|5.386.499.780
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|4.463.078
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,43
|88.497.922
|% -7,06
|
|PENTA
|390,50
|61.484.448
|% -5,54
|
|OSMEN
|31,78
|7.954.583
|% -5,42
|
|BTCIM
|30,40
|8.771.862
|% -4,40
|
|AKBNK
|13,03
|5.386.499.780
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,79
|4.922.021.431
|% 2,91
|
|HALKB
|9,06
|3.663.075.634
|% 6,34
|
|THYAO
|71,70
|3.465.293.286
|% 0,84
|
|GARAN
|23,74
|3.243.366.417
|% 4,49
|
|YKBNK
|7,79
|4.922.021.431
|% 2,91
|
|AKBNK
|13,03
|5.386.499.780
|% 9,96
|
|HALKB
|9,06
|3.663.075.634
|% 6,34
|
|EKGYO
|4,05
|1.389.844.509
|% 1,25
|
|VAKBN
|8,30
|2.678.550.854
|% 8,36
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2146
|18,2278
|% 0,17
|
|Euro
|18,2155
|18,2186
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,9901
|21,0954
|% 0,26
|
|Frank
|18,4654
|18,5767
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8325
|4,8567
|% 0,14
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|14,52
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|7,87
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|55,00
|
|Tam
|6.743
|6.795
|30,00
|
|Yarım
|3.286
|3.322
|15,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.660
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,53
|0,08
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|2,54
|