***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2020 14:02
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Rekabet Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 19-08 sayılı toplantısında alınan 96-M sayılı kararla başlatılan soruşturmada Soruşturma Heyeti tarafından hazırlanan rapor bugün Şirketimize tebliğ edilmiş olup, raporda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilmediği ve dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Şirketimiz tarafından süresi içinde gereken yazılı savunmamız yapılacaktır. Soruşturma süreci halen devam etmektedir, soruşturma safhasının sonunda Rekabet Kurulu nihai kararını verecektir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822703
BIST
14:08106.141
En Yüksek
|Değişim
|: -3,87%
|| -4.276,99
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
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106.229
En Düşük
99.332
14:086,2149
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 326,00
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,24
|12.759.306
|% 13,43
|
|OYAYO
|3,75
|21.242.035
|% 10,95
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,82
|19.618.787
|% 8,83
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,50
|28.825.586
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,40
|1.131.414
|% -11,46
|
|PKENT
|175,00
|141.701
|% -10,81
|
|YESIL
|11,40
|4.377.577
|% -10,09
|
|VKING
|2,50
|724.736
|% -10,07
|
|THYAO
|11,53
|850.268.724
|% -5,10
|
|ASELS
|27,60
|678.896.597
|% -1,36
|
|GARAN
|9,57
|264.517.569
|% -6,08
|
|YKBNK
|2,32
|172.258.807
|% -5,31
|
|ODAS
|1,94
|155.675.269
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|132.604.391
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|114.861.082
|% -5,43
|
|ODAS
|1,94
|155.675.269
|% -4,90
|
|THYAO
|11,53
|850.268.724
|% -5,10
|
|YKBNK
|2,32
|172.258.807
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9799
|8,0199
|% 0,12
|
|Frank
|6,4204
|6,4591
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6510
|1,6592
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.631
|1.632
|-5,45
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-7,80
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-3,77
|
|Çeyrek
|523
|535
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,30
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,21
|50,21
|-1,52
|