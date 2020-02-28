***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Rekabet Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve 19-08 sayılı toplantısında alınan 96-M sayılı kararla başlatılan soruşturmada Soruşturma Heyeti tarafından hazırlanan rapor bugün Şirketimize tebliğ edilmiş olup, raporda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilmediği ve dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Şirketimiz tarafından süresi içinde gereken yazılı savunmamız yapılacaktır. Soruşturma süreci halen devam etmektedir, soruşturma safhasının sonunda Rekabet Kurulu nihai kararını verecektir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822703BIST