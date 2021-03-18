***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesinin verdiği rapor doğrultusunda yönetim kurulumuzda önceki dönemde de bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Prof. Dr. İhsan ERSAN ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün bağımsız yönetim kurulu adayları olarak belirlenmesine ve adaylıkları hususunun Genel Kurul'un kararına sunulmasına karar vermiştir.Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919100BIST