***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2021 18:32
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesinin verdiği rapor doğrultusunda yönetim kurulumuzda önceki dönemde de bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Prof. Dr. İhsan ERSAN ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün bağımsız yönetim kurulu adayları olarak belirlenmesine ve adaylıkları hususunun Genel Kurul'un kararına sunulmasına karar vermiştir.
Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919100
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|CLEBI
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|215.476.778
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|ERBOS
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|BLCYT
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|54.297.837
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|UZERB
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|821.123
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|VAKKO
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|SANKO
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|169.671.321
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|1.337.789.701
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|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
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|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
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|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
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|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
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|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
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|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
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|Alış
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|Dolar
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|7,3063
|% -2,52
|
|Euro
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|8,7257
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|Sterlin
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|10,1938
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|Frank
|7,8296
|7,8767
|% -3,22
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|1,9412
|1,9509
|% -2,56
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-13,72
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|Altın Gr.
|406
|406
|-14,05
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|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
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|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
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|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
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|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
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|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,13
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|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,20
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|B. Petrol
|64,13
|64,13
|-3,87
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