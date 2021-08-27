***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 10:00
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu tarafından 26.08.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilen bir yazı ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak Ege Gübre Sanayii A.Ş., ….., ….., ….., ….., ..... ve ….. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. Maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960726
BIST
14:151.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:158,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0065
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:159,8736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0079
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:15484,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,97
|Açılış
|: 484,11
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DESA
|10,12
|6.879.994
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|YAPRK
|33,64
|36.492.995
|% 8,80
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.720.766
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,62
|464.990.502
|% -1,33
|
|GESAN
|23,54
|448.749.618
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.466
|% 1,46
|
|GARAN
|9,47
|333.745.790
|% 0,32
|
|PETKM
|6,22
|328.417.702
|% 2,30
|
|ODAS
|1,48
|136.420.008
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|212.792.283
|% 0,79
|
|PETKM
|6,22
|328.417.702
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.466
|% 1,46
|
|TRGYO
|4,11
|199.973.666
|% 2,24
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3926
|8,3945
|% 0,08
|
|Euro
|9,8667
|9,8736
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,4724
|11,5299
|% 0,17
|
|Frank
|9,1070
|9,1619
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2317
|2,2429
|% 0,12
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,53
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,27
|71,27
|1,09
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:25AYEN
Yüzde 4.44 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 261, 799 adet işlem
-
14:24TIRE
Yüzde 4.95 oranında artışla 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 699, 395 adet işlem
-
14:23YAPRK
Yüzde 8.73 oranında artışla 33.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 057 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 42 artarak (% 0.03 ) 1, 566
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS