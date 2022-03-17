***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Aliağa İlçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut liman tesislerimizdeki iskelelerimizin her birinin 100'er mt uzatılması için planlanmış bulunan " İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması" projesi için, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28.01.2022 tarih ve 2824510 sayılı yazısı ile "ÇED Olumlu" kararı verilmiştir.Yatırımla ilgili olarak ÇED raporunun hazırlanması ve müracaatı süreçlerinin yürütülmesi konusunda danışmanlık sözleşmesi imzaladığımız firmadan edindiğimiz bilgiye göre bölgemizde faaliyette bulunan özel başka bir iskele işletmecisi şirket tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu Kararının" iptali istemiyle, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine İzmir 6. İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda 2022/555 Esas numarası ile dava açılmıştır.Şirketimiz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açılmış olan bu davaya hak sahibi olarak müdahil olma kararı almıştır. Ayrıca, böyle bir davanın açılmış olması Şirketimizin 2022 yılı limancılık faaliyetlerini etkilemeyecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011133BIST