***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 16:59
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Aliağa İlçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut liman tesislerimizdeki iskelelerimizin her birinin 100'er mt uzatılması için planlanmış bulunan " İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması" projesi için, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28.01.2022 tarih ve 2824510 sayılı yazısı ile "ÇED Olumlu" kararı verilmiştir.
Yatırımla ilgili olarak ÇED raporunun hazırlanması ve müracaatı süreçlerinin yürütülmesi konusunda danışmanlık sözleşmesi imzaladığımız firmadan edindiğimiz bilgiye göre bölgemizde faaliyette bulunan özel başka bir iskele işletmecisi şirket tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu Kararının" iptali istemiyle, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine İzmir 6. İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda 2022/555 Esas numarası ile dava açılmıştır.
Şirketimiz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açılmış olan bu davaya hak sahibi olarak müdahil olma kararı almıştır. Ayrıca, böyle bir davanın açılmış olması Şirketimizin 2022 yılı limancılık faaliyetlerini etkilemeyecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011133
BIST
17:202.132
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 42,93
|Açılış
|: 2.104
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|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.136
En Düşük
2.104
17:2014,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0991
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
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14,8032
En Düşük
14,5578
17:2016,3505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2000
|Açılış
|: 16,2800
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|Önceki Kapanış
|: 16,1600
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16,3962
En Düşük
16,0709
17:20919,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 14,97
|Açılış
|: 919,66
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|Önceki Kapanış
|: 904,69
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926,16
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler17:18
|PENTA
|346,50
|48.184.235
|% 10,00
|
|AVGYO
|3,19
|41.927.378
|% 10,00
|
|GZNMI
|27,74
|100.245.313
|% 9,99
|
|YEOTK
|62,75
|8.568.826
|% 9,99
|
|GARFA
|13,02
|4.829.434
|% 9,97
|
|PKENT
|393,30
|105.351.983
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|48.770.192
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,84
|23.287.909
|% -4,05
|
|ROYAL
|3,27
|71.838
|% -3,82
|
|DIRIT
|3,33
|46.826
|% -3,76
|
|KRDMD
|14,66
|2.941.090.870
|% 1,88
|
|EREGL
|35,50
|2.765.407.927
|% 3,56
|
|GARAN
|11,90
|2.604.116.134
|% 0,34
|
|THYAO
|27,82
|2.154.650.069
|% 0,43
|
|FROTO
|301,40
|1.635.329.374
|% 5,20
|
|DOHOL
|3,42
|897.477.408
|% 4,27
|
|GARAN
|11,90
|2.604.116.134
|% 0,34
|
|YKBNK
|3,90
|765.484.339
|% 2,63
|
|KRDMD
|14,66
|2.941.090.870
|% 1,88
|
|EKGYO
|2,27
|308.250.337
|% 1,79
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7066
|14,7192
|% 0,71
|
|Euro
|16,3049
|16,3371
|% 1,16
|
|Sterlin
|19,2248
|19,3212
|% 0,41
|
|Frank
|15,6109
|15,7050
|% 0,97
|
|Riyal
|3,9086
|3,9282
|% 0,71
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,72
|
|Altın Gr.
|920
|920
|15,58
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,24
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,25
|
Seans Raporu
17:18
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17:32HEDEF
Yüzde 5.14 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 117, 233 adet işlem
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17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 38 artarak (% 2.24 ) 1, 930
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17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, IEYHO, PENTA, GZNMI, CMBTN, GARFA, YEOTK, AVGYO
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17:31
EUHOL, CMBTN, AVGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:31
DIRIT, DESA, KLSYN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında