***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27 Nisan 2022 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurulunda alınan karar gereği, 10.000.000 TL olan sermayemizin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılmasını teminen hazırlamış olduğumuz esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil tasarısı, SPK'nun 01.07.2022 tarih ve 2352 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni ile onaylanmıştır.Onaylanan bu tadil metni 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağırılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041787BIST