***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 11:28
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olarak sermaye piyasası faaliyetleri düzey 3 lisansı ve kurumsal yönetim derecelendirme lisansına sahip Sayın Umur Güven 01.01.2023 tarihi itibariyle göreve başlayacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091384
BIST
11:555.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 41,43
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:5518,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0158
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:5519,9727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0155
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:551.094,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.094,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:55
|TERA
|19,48
|2.474.174
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|11.430.329
|% 9,96
|
|BRKSN
|23,46
|3.603.345
|% 9,93
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|47.623.543
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|PRDGS
|10,37
|75.119.623
|% -6,66
|
|BRKVY
|36,90
|253.709.407
|% -6,30
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|ASELS
|61,75
|3.726.668.905
|% 5,02
|
|TUPRS
|537,00
|3.117.877.976
|% 6,02
|
|THYAO
|144,60
|2.609.148.897
|% 1,62
|
|PETKM
|20,32
|2.056.466.845
|% 2,32
|
|ENKAI
|33,34
|1.844.217.961
|% -2,34
|
|EKGYO
|8,68
|1.205.405.282
|% 0,70
|
|YKBNK
|11,96
|1.227.000.535
|% -0,33
|
|PETKM
|20,32
|2.056.466.845
|% 2,32
|
|ISCTR
|13,03
|1.098.875.980
|% 0,85
|
|SKBNK
|3,07
|245.633.829
|% 0,33
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7142
|18,7211
|% 0,08
|
|Euro
|19,9651
|19,9727
|% -0,08
|
|Sterlin
|22,5195
|22,6324
|% 0,06
|
|Frank
|20,1800
|20,3016
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9618
|4,9867
|% 0,04
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.363
|7.419
|-14,00
|
|Yarım
|3.565
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,40
|
Seans Raporu
11:55
daha fazla
-
12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 37 artarak (% 1.17 ) 5, 985
-
12:10
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK
-
12:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, TUPRS, THYAO
-
12:10XU100
Endeks 5, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 42, 318.00 milyon TL de
-
12:10RYSAS
Yüzde 8.98 oranında artışla 23.54 lira fiyatla işlem gören hissede 802, 163 adet işlem