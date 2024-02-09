***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2024 16:34
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz, 09.02.2024 tarihli toplantısında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sayın Prof. Dr. Güler İslamoğlu, Sayın Ömer Kılıçer ve Sayın Fatin Şenel'in Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına, SPK'nun onayının alınması durumunda ise yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248522
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BIST En Aktif Hisseler17:14
|BNTAS
|12,43
|202.915.308
|% 10,00
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|TUCLK
|13,75
|289.608.754
|% 10,00
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|SAMAT
|54,45
|96.500.685
|% 10,00
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|MARBL
|22,02
|584.714.353
|% 9,99
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|UFUK
|142,00
|8.535.940
|% 9,99
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|TETMT
|6.750,00
|14.092.650
|% -10,00
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|MARKA
|80,05
|23.553.832
|% -9,96
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|AVHOL
|56,15
|178.038.585
|% -9,94
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|KRGYO
|28,72
|533.286.294
|% -9,80
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|UZERB
|196,30
|2.678.700
|% -6,92
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|THYAO
|287,50
|5.949.568.691
|% 0,26
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|GUBRF
|165,60
|4.998.688.613
|% 4,81
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|EREGL
|46,30
|4.878.949.087
|% 1,80
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|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
|
|ASELS
|52,40
|3.925.197.295
|% 2,04
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|EKGYO
|10,51
|3.379.938.363
|% 1,84
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|TSPOR
|1,77
|510.813.055
|% 4,12
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|QUAGR
|4,28
|1.048.379.694
|% 2,88
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|KOZAL
|22,06
|3.933.526.135
|% 3,96
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|YKBNK
|22,66
|3.320.842.016
|% 0,18
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|17:14
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,6779
|30,6848
|% 0,31
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|Euro
|33,0919
|33,1001
|% 0,15
|
|Sterlin
|38,6418
|38,8356
|% 0,41
|
|Frank
|34,9600
|35,1706
|% 0,27
|
|Riyal
|8,1570
|8,1979
|% 0,25
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|17:14
|Alış
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|%
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|Gümüş ONS
|22,55
|22,59
|% 0,66
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|Platin
|880,25
|881,63
|% 0,66
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|Paladyum
|875,87
|878,27
|% 0,66
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|Brent Pet.
|81,64
|81,64
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.028,08
|2.028,42
|% 0,66
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Seans Raporu
17:14
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17:28SEGYO
Yüzde 6.13 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 791, 119 adet işlem
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17:27ICUGS
Yüzde 6.67 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 869 adet işlem
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17:26KIMMR
Yüzde 4.37 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 207, 150 adet işlem
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17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 46 artarak (% 0.75 ) 9, 560
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17:25XU100
Endeks 9, 009 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 465.00 milyon TL de