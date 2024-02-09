***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz, 09.02.2024 tarihli toplantısında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, Sayın Prof. Dr. Güler İslamoğlu, Sayın Ömer Kılıçer ve Sayın Fatin Şenel'in Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına, SPK'nun onayının alınması durumunda ise yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248522BIST