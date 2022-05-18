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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.05.2022 15:59
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 500.000 1.500.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 Nâma
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 9.500.000 28.500.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.000.000 30.000.000,000 300,00000

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muz 27 Nisan 2022 tarihinde Saat 16:30'da yaptığı Yönetim Kurulu toplantısında Genel Kurul'ca alınan ve dönem karından karşılanmak üzere 30.000.000 TL'nin sermayeye ilave edilerek %300 oranında bedelsiz hisse senedi ihraç edilmesi kararına binaen mevzuat gereği yapılması gereken müracaatların ve yasal işlemlerin başlatılarak sermayemizin 40.000.000 TL çıkarılmasına karar vermiştir.
Şirketimizin sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları 18.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı ve Esas Sözleşme Tadil.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031134


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Tam 6.188 6.344 51,97  
Yarım 2.991 3.069 25,14  
Çeyrek 1.500 1.534 12,57  
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