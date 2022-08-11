***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Başvurusu.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 500.000 1.500.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 NâmaB Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 9.500.000 28.500.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 10.000.000 30.000.000,000 300,00000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde No:6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.07.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 18.05.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarEsas sermaye sistemindeki şirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesinin,tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılması için 17.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil metni SPK tarafından uygun görülmüş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333.maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmıştır.Alınan bu izinler sonrası, 05.08.2022 tarihinde toplanan genel kurulumuzda sermaye artırımına karar verilerek, gerekli izinleri alınmış olan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi onaylanmıştır.Sermaye artırımı ve payların ihracına ilişkin başvuru evrakları 10.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054663BIST