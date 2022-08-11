***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.08.2022 17:17
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.04.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 500.000 1.500.000,000 300,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 Nâma
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 9.500.000 28.500.000,000 300,00000 B Grubu B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 10.000.000 30.000.000,000 300,00000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde No:6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 01.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Esas sermaye sistemindeki şirketimizin 10.000.000 TL olan sermayesinin,tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılması için 17.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.
Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil metni SPK tarafından uygun görülmüş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333.maddesi hükmü gereğince Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmıştır.
Alınan bu izinler sonrası, 05.08.2022 tarihinde toplanan genel kurulumuzda sermaye artırımına karar verilerek, gerekli izinleri alınmış olan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi onaylanmıştır.
Sermaye artırımı ve payların ihracına ilişkin başvuru evrakları 10.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054663
BIST