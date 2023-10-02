***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.10.2023 10:21
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 40.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 2.000.000 3.000.000,000 150,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011 Nâma
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 38.000.000 57.000.000,000 150,00000 B Grubu B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 40.000.000 60.000.000,000 150,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 60.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde-6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.10.2023
SPK Başvuru Tarihi 02.10.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.09.2023 tarihli kararı doğrultusunda
Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş dönem karlarından karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir.
Alınan bu karar çerçevesinde çıkarılmış sermayemizin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %150 oranında artılması ve esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6.Maddesi'nin tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.10.2023 tarihinde müracaat edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198478
BIST