***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAhmet GENÇER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sanayici İcrada Görevli 1-Bagfaş A.Ş. Yönetim kurulu Üyesi 2-Bagasan Bagfaş Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 3-Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırBuket GENÇER ŞAHİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Sanayici İcrada Görevli Değil 1-Gençer Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan vekili.2-Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili.3-Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili.4-Bagasan Bagfaş Ambalaj Sanayi A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSİNAN GENÇER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici İcrada Görevli Değil Ege Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEMİRCAN ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici İcrada Görevli Değil Ege Gübre Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Ege Gübre Sanayii A.Ş.Kurumsal Yönetim KomitesiSİNA KINAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici İcrada Görevli Değil Ege Gübre Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Ege Gübre Sanayii A.Ş.Riskin Erken Saptanması KomitesiİHSAN ERSAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil Ege Gübre Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Ege Gübre Sanayii A.Ş.Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması KomitesiCEZMİ ÖZTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Ege Gübre Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Ege Gübre Sanayii A.Ş.Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818590BIST