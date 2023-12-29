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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.12.2023 08:51
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
RECEP GENÇER 4.232.984,74 TRY 4,24
NERİMAN GENÇER 501.274,50 TRY 0,50
KEMAL GENÇER 12.012.022,50 TRY 12,01
AHMET GENÇER 12.012.022,50 TRY 12,01
BUKET GENÇER ŞAHİN 12.012.022,50 TRY 12,01
TOPLAM 40.770.326,74 TRY 40,77

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 5000000 TRY 5,00 OY HAKKINDA İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 95000000 TRY 95,00 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230344


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BIST En Aktif Hisseler10:08
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 12,24 19.823.720 % 9,97  
SNPAM 141,50 8.715.441 % 9,95  
KUYAS 53,35 20.007.044 % 9,55  
SELGD 22,60 291.065 % 9,18  
ULAS 16,00 525.322 % 8,40  
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10:08 Alış Satış %  
Dolar 29,5304 29,5368 % 0,38  
Euro 32,7063 32,7238 % 0,16  
Sterlin 37,5841 37,7726 % 0,60  
Frank 34,9033 35,1135 % 0,49  
Riyal 7,8511 7,8905 % 0,33  
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10:08 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,88 23,91 % 0,66  
Platin 1.005,64 1.008,83 % 0,66  
Paladyum 1.129,65 1.139,86 % 0,66  
Brent Pet. 77,47 77,47 % 0,66  
Altın Ons 2.072,95 2.073,28 % 0,66  
Seans Raporu 10:08
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