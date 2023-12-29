***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)RECEP GENÇER 4.232.984,74 TRY 4,24NERİMAN GENÇER 501.274,50 TRY 0,50KEMAL GENÇER 12.012.022,50 TRY 12,01AHMET GENÇER 12.012.022,50 TRY 12,01BUKET GENÇER ŞAHİN 12.012.022,50 TRY 12,01TOPLAM 40.770.326,74 TRY 40,77Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 5000000 TRY 5,00 OY HAKKINDA İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 95000000 TRY 95,00 İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230344BIST