***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.05.2021 18:21
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2021
Karar Sayısı
229
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Ocak-Mart 2021 dönemine ait Sorumluluk Beyanı ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934998
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0239
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2716
18:0510,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0113
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
18:05483,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,30
|Açılış
|: 483,98
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.018.273
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.497.373
|% 10,00
|
|YGYO
|1,32
|63.936.784
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|10.058.278
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|745.042
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,26
|8.262.690
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.747.744
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|5.079.502
|% -9,57
|
|BJKAS
|8,81
|133.310.089
|% -7,85
|
|AYEN
|6,97
|66.932.104
|% -7,80
|
|KRDMD
|8,28
|3.533.843.585
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.835.761.655
|% 1,93
|
|EREGL
|19,80
|1.585.335.828
|% 1,85
|
|THYAO
|12,93
|1.162.208.712
|% 2,62
|
|KOZAL
|122,50
|1.076.545.237
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.533.843.585
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.835.761.655
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,08
|484.322.096
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|828.372.693
|% 2,37
|
|AKBNK
|5,00
|523.825.776
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2862
|8,2900
|% -0,29
|
|Euro
|10,0035
|10,0068
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,4772
|11,5347
|% -0,45
|
|Frank
|9,0850
|9,1397
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2041
|2,2152
|% -0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|27,62
|
|Altın Gr.
|483
|484
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,37
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,29
|0,21
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235