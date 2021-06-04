***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıNitron Group LLC ve Dreymor PTE LTDVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih07/06/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAkreditifYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarŞirketimiz tarafından, Nitron Group LLC ve Dreymor PTE LTD firmaları aracılığı ile ihraç edilmek üzere yaklaşık 20.000 ton ve 8.000.000 USD bedelle kompoze gübre ihracat siparişi alınmıştır.Söz konusu siparişlerin ilk sevkiyatı 07 Haziran 2021 tarihinde başlayacak olup, önümüzdeki bir ay içinde bütün ihracatın tamamlanması planlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940194BIST