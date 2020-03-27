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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.03.2020 16:08
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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832900


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