***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2021 tarihinde saat 16:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932457BIST