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***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

27.04.2022 19:06
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27 Nisan 2022 tarihinde 16:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
 
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın  Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim  tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden  sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi  ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın  Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri  bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken  saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve  Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.
              Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın  Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal  yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere  denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve  Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi  üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve  yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye  olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan  ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar  verilmiştir.
              Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın  Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal  yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere  denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve  Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi  üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve  yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye  olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan  ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar  verilmiştir.
              Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın  Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal  yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere  denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve  Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi  üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve  yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye  olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan  ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar  verilmiştir.
              Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın  Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal  yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere  denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve  Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi  üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve  yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye  olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan  ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar  verilmiştir.
              Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın  Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal  yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere  denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve  Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi  üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve  yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye  olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan  ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar  verilmiştir.
              Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın  Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal  yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere  denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve  Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi  üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve  yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye  olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan  ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar  verilmiştir.
              Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yayın Emircan ŞAHİN ve  yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye  olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan  ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar  verilmiştir.
              Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın  Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal  yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere  denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve  Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi  üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve  yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye  olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan  ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar  verilmiştir.
              Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında
1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği  yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın  Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev  yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal  yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere  denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve  Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi  üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve  yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye  olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan  ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar  verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024486


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