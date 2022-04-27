***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27 Nisan 2022 tarihinde 16:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihinde 14:00'da gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında1- Şirket ana sözleşmesinin 12.Maddesinin D bendi gereği yönetim kurulu başkanlığına , 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'in seçilmesine ,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetimden sorumlu komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak , kurumsal yönetim komitesi üyeliklerine Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan, Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in üye olarak , riskin erken saptanması komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024486BIST