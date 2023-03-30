***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
30.03.2023 18:12
***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
30.03.2023 tarih saat 16:00'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı ile
1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.Maddesinin D Bendi gereği Yönetim Kurulu Başkanlığına 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'în seçilmesine,
2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere
i- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak,
ii- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan ve Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Sayın Umur GÜVEN'in üye olarak,
iii- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129881
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|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
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|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
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|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
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|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
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|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
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|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
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|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
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|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1645
|19,1687
|% 0,25
|
|Euro
|20,9358
|20,9737
|% 1,04
|
|Sterlin
|23,6430
|23,7616
|% 0,62
|
|Frank
|20,8846
|21,0104
|% 0,64
|
|Riyal
|5,0911
|5,1166
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.980
|1.980
|15,23
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.219
|10,38
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.209
|8.306
|30,00
|
|Yarım
|4.024
|4.065
|15,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.032
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|14,64
|14,65
|0,29
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|B. Petrol
|78,63
|78,63
|1,04
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