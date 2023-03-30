***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGGUB*** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.03.2023 tarih saat 16:00'da gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı ile1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.Maddesinin D Bendi gereği Yönetim Kurulu Başkanlığına 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN'în seçilmesine,2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 17.1 Sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzerei- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün üye olarak,ii- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine sayın Cezmi ÖZTÜRK'ün başkan ve Sayın Emircan ŞAHİN ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Sayın Umur GÜVEN'in üye olarak,iii- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine ise Sayın İhsan ERSAN'ın başkan ve Sayın Sina KINAY'ın üye olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129881BIST