***EGGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.08.2022 16:16
***EGGUB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EGGUB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gençer Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058877
BIST
16:013.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 12,20
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.164
En Düşük
3.111
16:0118,1933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0285
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
16:0118,1796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0823
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2407
En Düşük
18,0156
16:011.015,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,74
|Açılış
|: 1.015,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DYOBY
|18,64
|64.724.294
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|40.009.653
|% 9,95
|
|VAKBN
|6,65
|1.943.499.105
|% 9,92
|
|PRKME
|12,09
|81.146.917
|% 9,91
|
|DOGUB
|8,65
|12.516.119
|% 9,91
|
|MTRKS
|65,15
|4.394.153
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.152.275
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|ANELE
|3,09
|48.557.397
|% -9,91
|
|HKTM
|19,33
|549.812.534
|% -9,76
|
|THYAO
|70,00
|4.594.336.574
|% 0,43
|
|PETKM
|13,75
|4.321.677.268
|% 4,96
|
|YKBNK
|6,98
|2.800.239.382
|% -0,29
|
|HALKB
|7,77
|2.756.888.865
|% 8,98
|
|GARAN
|24,68
|2.504.837.231
|% -1,28
|
|YKBNK
|6,98
|2.800.239.382
|% -0,29
|
|HALKB
|7,77
|2.756.888.865
|% 8,98
|
|PETKM
|13,75
|4.321.677.268
|% 4,96
|
|EKGYO
|3,96
|1.207.578.487
|% 0,00
|
|VAKBN
|6,65
|1.943.499.105
|% 9,92
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1775
|18,1933
|% 0,16
|
|Euro
|18,1754
|18,1796
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2470
|21,3536
|% -0,07
|
|Frank
|18,7279
|18,8407
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8286
|4,8528
|% 0,17
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-2,18
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.863
|-22,00
|
|Tam
|6.795
|6.847
|-84,00
|
|Yarım
|3.311
|3.347
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.673
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,79
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,31
|
Seans Raporu
16:01
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16:16GWIND
Yüzde 5.93 oranında artışla 13.57 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 893, 305 adet işlem
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16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, VESTL, GARAN
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 31 artarak (% 0.40 ) 2, 808
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DYOBY, VAKBN, NTGAZ
-
16:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SILVR, ANELE, BRKO, BALAT, MTRKS