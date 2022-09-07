***EGGUB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
07.09.2022 09:19
***EGGUB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [EGGUB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'nin 05.09.2022 tarihinde başayan % 300 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 07.09.2022 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060831
BIST
12:343.478
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 74,94
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.478
En Düşük
3.428
12:3418,2430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2430
En Düşük
18,2142
12:3418,2710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:341.008,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.008,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:34
|VAKBN
|11,78
|1.177.228.058
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|72.979.263
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.914.214
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|HALKB
|12,49
|2.070.449.225
|% 9,75
|
|HEDEF
|9,81
|37.750.808
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,13
|766.098
|% -3,15
|
|ATAGY
|5,15
|1.293.784
|% -2,46
|
|USAK
|3,31
|36.353.734
|% -2,36
|
|YKBNK
|8,10
|3.929.455.299
|% 3,32
|
|EKGYO
|4,99
|2.715.442.238
|% 2,25
|
|THYAO
|75,50
|2.666.881.618
|% 1,07
|
|AKBNK
|15,71
|2.605.965.363
|% 0,13
|
|HALKB
|12,49
|2.070.449.225
|% 9,75
|
|EKGYO
|4,99
|2.715.442.238
|% 2,25
|
|YKBNK
|8,10
|3.929.455.299
|% 3,32
|
|HALKB
|12,49
|2.070.449.225
|% 9,75
|
|AKBNK
|15,71
|2.605.965.363
|% 0,13
|
|ISCTR
|10,62
|1.479.820.566
|% 3,21
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2367
|18,2430
|% 0,15
|
|Euro
|18,2626
|18,2710
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,8805
|20,9852
|% -0,41
|
|Frank
|18,6315
|18,7437
|% 0,23
|
|Riyal
|4,8388
|4,8631
|% 0,07
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|1,22
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.798
|6.856
|-39,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,62
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|87,56
|87,56
|-0,44
|