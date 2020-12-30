***EGGUB* *PETUN* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EGGUB******PETUN******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EGGUB, PETUN, PNSUT31.12.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaEGE GUBRE EGGUB 0,95 0,8075PINAR ET VE UN PETUN 0,675 0,57375PINAR SUT PNSUT 0,2768707 0,23534http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895695BIST