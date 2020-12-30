***EGGUB* *PETUN* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
30.12.2020 16:54
***EGGUB******PETUN******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EGGUB, PETUN, PNSUT
31.12.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EGE GUBRE EGGUB 0,95 0,8075
PINAR ET VE UN PETUN 0,675 0,57375
PINAR SUT PNSUT 0,2768707 0,23534
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895695
BIST
17:301.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,53
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:307,3783
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0171
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:309,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0039
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:30445,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,92
|Açılış
|: 445,83
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|DOCO
|613,10
|405.784.489
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.576.443
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.600.013
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|27.470.685
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,95
|16.839.731
|% -8,17
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|49,50
|7.616.697
|% -6,43
|
|BRYAT
|488,60
|221.153.275
|% -5,91
|
|PKENT
|836,00
|670.943
|% -5,47
|
|GUBRF
|83,45
|3.294.532.843
|% 9,16
|
|ASELS
|18,44
|2.270.618.097
|% 3,02
|
|GARAN
|10,29
|1.746.884.905
|% 2,69
|
|KOZAL
|97,15
|1.635.119.835
|% 1,99
|
|HALKB
|5,63
|1.414.280.140
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,16
|695.686.308
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.414.280.140
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,74
|1.152.956.856
|% 1,94
|
|ODAS
|3,96
|890.719.245
|% 2,86
|
|KRDMD
|5,78
|1.206.011.402
|% 2,30
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3723
|7,3767
|% -0,25
|
|Euro
|9,0315
|9,0483
|% -0,11
|
|Sterlin
|9,9800
|10,0301
|% 0,30
|
|Frank
|8,3096
|8,3597
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9588
|1,9686
|% -0,28
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|0,88
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|51,07
|51,07
|-0,16
|