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***EGGUB* *PETUN* *PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

05.01.2021 16:55



***EGGUB******PETUN******PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler EGGUB, PETUN, PNSUT

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. TRAEGGUB91E8 EGGUB Nakit Temettü Ödeme 80,75 95 05/01/2021 TRY
PAY SENEDİ PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. TRAPETUN91A5 PETUN Nakit Temettü Ödeme 57,375 67,5 05/01/2021 TRY
PAY SENEDİ PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. TRAPNSUT91A5 PNSUT Nakit Temettü Ödeme 23,534 27,68707 05/01/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897164


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DGGYO 9,24 5.495.002 % 10,00  
DOBUR 23,32 2.675.174 % 10,00  
SANFM 15,40 1.306.311 % 10,00  
LINK 68,30 21.395.412 % 9,98  
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Sterlin 10,0562 10,1066 % 0,21  
Frank 8,4089 8,4595 % 0,28  
Riyal 1,9743 1,9842 % 0,13  
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17:18 Alış Satış %  
Altın Gr. 465 465 1,30  
Cumhuriyet 3.079 3.126 32,00  
Tam 3.062 3.142 35,99  
Yarım 1.480 1.520 17,41  
Çeyrek 742 760 8,70  
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