***EGGUB* *PETUN* *PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
05.01.2021 16:55
***EGGUB******PETUN******PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler EGGUB, PETUN, PNSUT
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. TRAEGGUB91E8 EGGUB Nakit Temettü Ödeme 80,75 95 05/01/2021 TRY
PAY SENEDİ PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. TRAPETUN91A5 PETUN Nakit Temettü Ödeme 57,375 67,5 05/01/2021 TRY
PAY SENEDİ PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. TRAPNSUT91A5 PNSUT Nakit Temettü Ödeme 23,534 27,68707 05/01/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897164
BIST
17:201.483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -12,34
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:207,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0081
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:209,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0368
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1302
En Düşük
9,0475
17:20465,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,39
|Açılış
|: 465,20
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:18
|DGGYO
|9,24
|5.495.002
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.395.412
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.807.178
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.486.295.310
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,40
|3.243.500.155
|% 2,13
|
|GUBRF
|69,75
|2.486.295.310
|% -9,94
|
|PETKM
|5,21
|1.843.039.027
|% 4,62
|
|GARAN
|10,08
|1.757.433.649
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,60
|1.626.563.190
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,40
|3.243.500.155
|% 2,13
|
|PETKM
|5,21
|1.843.039.027
|% 4,62
|
|KARSN
|3,62
|1.050.077.019
|% 1,40
|
|YKBNK
|3,03
|787.634.609
|% -1,30
|
|ISGYO
|2,72
|728.088.506
|% -2,51
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4269
|7,4303
|% 0,11
|
|Euro
|9,1164
|9,1302
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,0562
|10,1066
|% 0,21
|
|Frank
|8,4089
|8,4595
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% 0,13
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|32,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|35,99
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,41
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,70
|
Seans Raporu
17:18
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17:31NIBAS
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