***EGPRO* *BAKAB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
23.06.2022 16:40
***EGPRO******BAKAB*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler BAKAB, EGPRO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRABAKAB91D3 BAKAB Nakit Temettü Ödeme 74,99999 83,33333 23/06/2022 TRY
PAY SENEDİ EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRAEGPRO91E8 EGPRO Nakit Temettü Ödeme 67,17927 74,64364 23/06/2022 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038916
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,2949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0576
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2836
18:0518,2556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0223
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
18,2245
18:051.021,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.021,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3285
|17,3320
|% -0,12
|
|Euro
|18,2857
|18,3041
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,2818
|21,3885
|% 0,44
|
|Frank
|18,1081
|18,2172
|% 0,86
|
|Riyal
|4,6141
|4,6372
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|6,86
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|5,89
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.779
|6.890
|28,00
|
|Yarım
|3.328
|3.370
|14,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.684
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,19
|21,21
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|0,13
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında