***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.07.2023 09:07
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,9444444 TL Teorik Fiyat: 114.056 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171183
BIST
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11:166.421
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 78,86
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:1626,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0268
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:1629,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1511
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
11:161.649,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.649,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler11:12
|MAALT
|489,60
|19.417.668
|% 10,00
|
|TETMT
|430,40
|12.130.814
|% 9,99
|
|AYCES
|266,50
|27.277.650
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|48.660.273
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.616.065
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.246.102
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|894.026.565
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,93
|14.144.872
|% -6,71
|
|POLTK
|3.570,00
|7.147.023
|% -4,03
|
|ASTOR
|83,45
|2.301.704.676
|% 4,51
|
|THYAO
|212,70
|2.201.957.760
|% 0,85
|
|SISE
|48,26
|1.971.197.939
|% 3,34
|
|AKBNK
|23,76
|1.670.885.444
|% 2,86
|
|EUPWR
|137,90
|1.324.116.732
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,48
|955.806.938
|% 0,95
|
|IHLAS
|0,99
|90.382.359
|% -2,94
|
|YKBNK
|13,95
|1.070.315.749
|% 1,16
|
|ISCTR
|14,74
|1.087.376.312
|% 0,82
|
|AKBNK
|23,76
|1.670.885.444
|% 2,86
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1275
|26,1791
|% 0,20
|
|Euro
|29,2082
|29,2177
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,0025
|34,1730
|% 0,53
|
|Frank
|30,1888
|30,3706
|% 0,68
|
|Riyal
|6,9491
|6,9839
|% 0,11
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,50
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.650
|5,71
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.621
|10.819
|-7,00
|
|Yarım
|5.310
|5.435
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.663
|2.717
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|0,19
|
Seans Raporu
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11:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, BRKVY, NETAS, FORTE, FORMT, KERVN, ISYAT, HATEK, KTLEV, AYCES
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11:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRZMA, AVHOL, CANTE