***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.01.2024 08:49
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,9111111 TL Teorik Fiyat: 146,089 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235279
BIST
'
18:107.819
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
0
En Yüksek
0
18:1029,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0680
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9420
En Düşük
29,7686
18:1032,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0536
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,9071
En Düşük
32,6586
18:101.955,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.955,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.959,70
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:10
|AYES
|29,90
|2.157.299
|% 0,00
|
|BASCM
|8,98
|1.218.739
|% 0,00
|
|BALAT
|17,37
|3.765.519
|% 0,00
|
|CASA
|83,00
|6.485.329
|% 0,00
|
|BRKO
|3,47
|1.025.682
|% 0,00
|
|AYES
|29,90
|2.157.299
|% 0,00
|
|BASCM
|8,98
|1.218.739
|% 0,00
|
|BALAT
|17,37
|3.765.519
|% 0,00
|
|CASA
|83,00
|6.485.329
|% 0,00
|
|BRKO
|3,47
|1.025.682
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 0,00
|
|KONTR
|240,00
|1.695.319.189
|% 0,00
|
|PGSUS
|713,50
|1.582.027.290
|% 0,00
|
|ASTOR
|101,90
|1.488.187.935
|% 0,00
|
|HALKB
|12,54
|1.198.210.204
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,94
|1.895.495.857
|% 0,00
|
|KATMR
|2,07
|254.862.622
|% 0,00
|
|AKFGY
|1,90
|191.376.025
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,18
|420.420.498
|% 0,00
|
|ODAS
|8,53
|586.279.445
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9299
|29,9372
|% 0,22
|
|Euro
|32,8098
|32,8321
|% 0,21
|
|Sterlin
|38,0265
|38,2172
|% 0,12
|
|Frank
|35,1664
|35,3783
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9574
|7,9973
|% 0,20
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,07
|23,11
|% 0,66
|
|Platin
|949,26
|951,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|999,81
|1.006,07
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,06
|76,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,23
|2.031,49
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 6.47 oranında artışla 45.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 201 adet işlem
-
17:58PAMEL
Yüzde 8.08 oranında artışla 140.40 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 572 adet işlem
-
17:57DARDL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 855, 957 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 7, 799 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 24 üstünde . İşlem hacmi 85, 624.00 milyon TL de
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17:56MARBL
Yüzde 9.42 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 491, 128 adet işlem