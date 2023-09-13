***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
13.09.2023 16:45
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler EGPRO
14.09.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Avansı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
EGE PROFIL EGPRO 1,5888888 1,4299999
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194474
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1057
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0700
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,0000
En Düşük
28,9300
18:051.656,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.656,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|50,05
|80.187.970
|% 10,00
|
|SRVGY
|326,70
|201.782.629
|% 10,00
|
|EBEBK
|74,80
|50.850.985
|% 10,00
|
|AYCES
|481,80
|254.937.598
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|136.081.338
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|187.995.354
|% -10,00
|
|OFSYM
|77,95
|202.836.348
|% -9,99
|
|SNPAM
|37,14
|6.154.135
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.947.669.668
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|634.897.129
|% -9,95
|
|SISE
|55,20
|10.182.529.067
|% 1,75
|
|ENKAI
|36,98
|7.871.254.838
|% -3,14
|
|YKBNK
|16,36
|5.696.431.624
|% 1,05
|
|THYAO
|231,80
|5.588.357.273
|% -1,78
|
|EREGL
|43,98
|4.685.360.321
|% -3,55
|
|YKBNK
|16,36
|5.696.431.624
|% 1,05
|
|EKGYO
|8,50
|2.594.512.545
|% -4,17
|
|ZOREN
|4,82
|1.390.613.402
|% -2,03
|
|SKBNK
|5,50
|1.324.848.292
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,07
|1.445.493.274
|% 7,24
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9441
|26,9504
|% 0,40
|
|Euro
|28,9587
|28,9715
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,5635
|33,7318
|% 0,29
|
|Frank
|30,0663
|30,2474
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1615
|7,1974
|% 0,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-1,08
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,18
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.029
|11.117
|-40,00
|
|Yarım
|5.531
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,85
|19,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|0,32
|