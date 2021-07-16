***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***EGPRO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [EGPRO]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/07/2021Bildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduPITİlgili Menkul Kıymet AdıEGPROLikidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih19/07/2021Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih30/06/2022AçıklamalarPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, Borsamız Ana Pazar'ında işlem gören Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951553BIST