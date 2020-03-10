EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|3.802.054
|% 14,73
|DOKTA
|24,90
|11.123.123
|% 12,16
|HATEK
|8,80
|18.356.265
|% 12,10
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9567
|7,9966
|% -0,98
|Frank
|6,5526
|6,5920
|% -0,89
|Riyal
|1,6269
|1,6351
|% -0,27
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-18,20
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,06
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|-9,00
|Tam
|2.162
|2.216
|-6,71
|Yarım
|1.045
|1.072
|-3,25
|Çeyrek
|524
|536
|-1,62
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|B. Petrol
|37,42
|37,42
|3,06
Seans Raporu
- 15:48XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1440, 77 artarak (% 1.16 ) 125, 579
- 15:48XU100 Endeks 104, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 5, 666.00 milyon TL de
- 15:47SANFM Yüzde 4.34 oranında artışla 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 943 adet işlem
- 15:46ARTI Yüzde 4.88 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 033 adet işlem
- 15:45DGATE Yüzde 7.22 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 328, 796 adet işlem