***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:37
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828748
BIST
15:2698.363
En Yüksek
|Değişim
|: 5,04%
|| 4.723,56
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.460
En Düşük
91.644
15:266,2981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0192
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:267,0177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0552
|Açılış
|: 7,0060
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:26321,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,93
|Açılış
|: 321,07
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|10.181.401
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|41.051.097
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.027.867
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|26.789.667
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,21
|5.488.376
|% -12,88
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,28
|889.835.811
|% 7,88
|
|THYAO
|9,30
|820.153.686
|% 9,67
|
|GARAN
|9,32
|444.650.314
|% 6,64
|
|EREGL
|8,48
|277.820.636
|% 4,05
|
|KRDMD
|2,14
|253.807.996
|% 7,00
|
|ODAS
|1,41
|245.522.152
|% 6,82
|
|IHLGM
|0,97
|129.307.472
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,14
|253.807.996
|% 7,00
|
|EKGYO
|1,22
|133.809.992
|% 6,09
|
|YKBNK
|2,26
|249.231.177
|% 6,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8377
|7,8770
|% -0,93
|
|Frank
|6,5889
|6,6286
|% -1,11
|
|Riyal
|1,6704
|1,6788
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|12,01
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.124
|2.156
|4,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|5,31
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|2,56
|
|Çeyrek
|514
|526
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,24
|35,24
|2,02
|
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