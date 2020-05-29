***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.05.2020 10:53
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGPRO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847597
BIST
11:07104.981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -378,30
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.751
11:076,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0084
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8251
En Düşük
6,8095
11:077,5719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0246
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5823
En Düşük
7,5388
11:07377,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,21
|Açılış
|: 377,70
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
377,80
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,83
|52.606.654
|% 9,58
|
|TSGYO
|3,03
|9.828.525
|% 7,07
|
|GLBMD
|4,70
|3.092.116
|% 5,15
|
|FENER
|11,25
|47.262.377
|% 4,55
|
|KLGYO
|3,26
|34.570.858
|% 4,49
|
|EKIZ
|8,10
|50.366
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|2.851.007
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|77.227
|% -9,99
|
|GLRYH
|10,57
|414.555
|% -9,97
|
|TACTR
|4,75
|166.958
|% -9,87
|
|THYAO
|12,46
|326.777.519
|% -1,74
|
|TSPOR
|5,59
|166.500.579
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,23
|108.312.685
|% 0,45
|
|VKGYO
|2,40
|103.218.044
|% 3,00
|
|PGSUS
|57,70
|102.340.272
|% -1,87
|
|TSKB
|1,06
|86.239.575
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,45
|96.672.273
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,23
|108.312.685
|% 0,45
|
|CEMAS
|1,15
|53.827.465
|% 1,77
|
|VKGYO
|2,40
|103.218.044
|% 3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3804
|8,4225
|% 0,14
|
|Frank
|7,0605
|7,1030
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8107
|1,8198
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|4,74
|
|Altın Gr.
|377
|377
|1,02
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.479
|4,90
|
|Tam
|2.521
|2.555
|5,00
|
|Yarım
|1.230
|1.243
|2,40
|
|Çeyrek
|615
|622
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,81
|3,82
|0,01
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|-0,97
|