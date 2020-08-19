***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.08.2020 17:49
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869975
BIST
18:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 32,25
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.126
En Düşük
1.099
18:057,2882
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0849
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,3831
En Düşük
7,2095
18:058,6614
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1436
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8260
En Düşük
8,5859
18:05460,53
En Yüksek
|Değişim
|: -2,92%
|| -13,87
|Açılış
|: 460,53
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
456,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|2,43
|8.964.381
|% 9,95
|
|BRMEN
|2,45
|16.551.406
|% 9,87
|
|AKENR
|1,94
|233.912.612
|% 9,60
|
|YYAPI
|0,95
|11.896.867
|% 9,20
|
|AYEN
|6,46
|38.563.754
|% 8,03
|
|KENT
|2.040,10
|10.975.738
|% -10,00
|
|PKENT
|688,50
|1.231.137
|% -10,00
|
|BURVA
|59,75
|4.095.131
|% -9,95
|
|BFREN
|780,00
|81.301.412
|% -9,51
|
|BURCE
|24,88
|21.527.385
|% -8,19
|
|TUPRS
|85,95
|2.656.058.155
|% 7,64
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|RTALB
|58,20
|1.191.097.926
|% 1,75
|
|EKGYO
|2,06
|1.960.270.232
|% 6,19
|
|SISE
|6,27
|1.486.124.988
|% 5,56
|
|ZOREN
|2,65
|605.217.862
|% 9,96
|
|PETKM
|4,23
|848.309.190
|% 9,87
|
|GARAN
|7,28
|1.277.670.824
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2813
|7,2882
|% -1,15
|
|Euro
|8,6549
|8,6614
|% -1,63
|
|Sterlin
|9,5801
|9,6281
|% -1,52
|
|Frank
|7,9604
|8,0083
|% -1,99
|
|Riyal
|1,9366
|1,9463
|% -1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|-36,87
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-14,36
|
|Cumhuriyet
|3.104
|3.151
|-50,00
|
|Tam
|3.081
|3.161
|-46,57
|
|Yarım
|1.489
|1.529
|-22,53
|
|Çeyrek
|747
|764
|-11,26
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,39
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,13
|
|B. Petrol
|45,39
|45,39
|-0,07
|
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